Erzurum’oa ot yangını

Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Turaç köyünde çıkan yangında bir vatandaşın hayvanlarının kışın yemesi için hazırladığı otlar kül oldu.

Erzurum’oa ot yangını

Edinilen bilgilere göre, Suat Zengin’in hayvanlarının kışın yemesi için hazırladığı otların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangının patosun şase yapmasından kaynaklandığı öğrenildi. Kısa sürede büyüyen alevler, depolanan tüm otları küle çevirdi. Köylüler ve Aşkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yetkililer yangının çıkış nedeni hakkında detaylı inceleme başlatırken, benzer durumların yaşanmaması için vatandaşlara özellikle tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde dikkatli olunması yönünde uyarılar yapıldı.

(İHA)

Erzurum
