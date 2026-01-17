HABER

Erzurum sanayi sitesinde büyük yangın! Fabrika patladı: Yaralılar var

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi’ndeki bir mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında 1’i yanık, 4’ü dumandan etkilenmek üzere toplam 5 kişi hastaneye kaldırılırken, alevler itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Olay yerine gelen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile Emniyet Müdürü Onur Karaburun bölgede incelemelerde bulundu.

Erzurum Yakutiye ilçesi Sanayi sitesinde bulunan Mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, olayda 1 kişi yanık vakası, 4 kişi ise dumandan etkilenme sonucu ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Emniyet Müdürü Onur Karaburun yangının yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Yangına müdahale için Emniyet Müdürlüğünce TOMA’lar da bölgeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

