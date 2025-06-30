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Erzurum Valisi Çiftçi'den İran'ın Erzurum Başkonsolosu Ebrahimi'ye taziye ziyareti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İsrail'in saldırılarında İran vatandaşlarının hayatını kaybetmesinden dolayı İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Erzurum Valisi Çiftçi'den İran'ın Erzurum Başkonsolosu Ebrahimi'ye taziye ziyareti

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valimiz Mustafa Çiftçi, Siyonist İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı ve 24 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesle sona eren saldırılarda, İran'ın çeşitli kentlerinde hayatını kaybedenler dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi'ye taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamında, hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ifade eden ve İran halkına başsağlığı dileyen Valimiz Çiftçi, saldırılarda hayatını kaybedenler için açılan taziye defterini de imzaladı."

(AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Erzurum İran Erzurum Valiliği
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