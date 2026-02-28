HABER

Erzurum'da dolandırıcılara banka hesabı temininde aracılık eden 2 zanlı tutuklandı

Erzurum'da dolandırıcılara banka hesabı temininde aracılık eden 2 zanlı tutuklandı

Erzurum'da dolandırıcılara banka hesabı temininde aracılık eden 2 zanlı tutuklandı

Erzurum'da dolandırıcılara banka hesabı temininde aracılık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre S.K. (41), emniyete giderek kendini telefonda bankacı olarak tanıtanların yönlendirmesi sonucu 14 bin 940 lira dolandırıldığı ihbarında bulundu.

Ekipler, yaptıkları incelemede, S.K'nin para gönderdiği IBAN numarasının kentte ikamet eden A.P'ye (19) ait olduğunu tespit etti.

Polislerce yakalanan A.P, banka hesaplarını para karşılığında kiraya verdiğini belirterek, hesaplarının dolandırıcılık olaylarında kullanılacağını bilmediğini öne sürdü.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kentte dolandırıcılara banka hesabı temininde aracılık edenlerin A.D. (22), A.B.S.Z. (18), S.Y. (20) ve M.A. (22) olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin il genelinde paraya ihtiyacı olan kişileri, çeşitli bahanelerle kandırarak banka hesabı açmaya ikna ettikleri ve bu hesapları dolandırıcılık yapanlara kiraya vermelerini sağladıklarını belirledi.

Hesap temini için aracılık yapan S.Y, A.D. ve M.A'yı operasyonla gözaltına alan ekipler, A.B.S.Z'nin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hesap sahibi A.P. serbest bırakıldı, S.Y, A.D. ve M.A. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.Y. ve A.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hesabını kiraya veren A.P'nin 6, şüphelilerden S.Y'nin 7, A.D'nin 2, M.A. ile A.B.S.Z'nin 3'er suç kaydının olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Şüpheli Erzurum Adliye dolandırıcı zanlı
