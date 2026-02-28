Netanyahu'nun uçağı radara yansıdı! İsrail'den ayrılıyor mu?

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı Orta Doğu'yu adeta savaş alanına dönüştürdü. Tahran yönetimi hem İsrail'i hem de diğer bölge ülkelerdeki ABD üslerini vurdu. Bölgede tansiyon bir an olsun düşmezken, İsrail'den dikkat çeken bir haber geldi.

NETANYAHU'NUN UÇAĞI ÜLKEDEN AYRILDI

Daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun resmi seyahatlerinde kullandığı, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 4X-ISR kuyruk numaralı uçağın İsrail’den havalandığı ve Akdeniz üzerinde batı yönünde ilerlediği tespit edildi.

Uçağın rotasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, hareketlilik bölgedeki güvenlik gelişmeleriyle birlikte dikkat çekti.

İsrail Hava Kuvvetleri’nden (İsrail Hava Kuvvetleri) konuya dair henüz bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

ORTA DOĞU SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Sabah saatlerinde ABD ile İsrail, İran’ın çeşitli şehirlerini hedef alan koordineli hava ve füze saldırıları başlattı. Bu saldırılar başkent Tahran, Tebriz, İsfahan, Kum ve diğer stratejik noktalarda patlamalara yol açtı.

İsrail Savunma Bakanı, operasyonun İran’ın “varoluşsal tehdidini” kırmayı hedeflediğini duyurdu.

Saldırının bir parçası olarak İran’ın hava sahası kapatıldı ve ülkedeki telekomünikasyon altyapısında kesintiler yaşandı.

İRAN’DAN ANINDA MİSİLLEME

İran, saldırıların hemen ardından balistik füzelerle İsrail’i hedef alarak yanıt verdi; İsrail hava savunma sistemleri aktif hale getirildi, ülke içinde alarmlar çaldı.

Aynı zamanda İran, Körfez bölgesindeki ABD askeri üslerine yönelik füze saldırılarını da başlattı; Bahreyn’deki 5. Filo karargâhı dahil olmak üzere birden fazla noktada patlamalar bildirildi.