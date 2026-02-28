HABER

Doha'da peş peşe patlama! İran, Katar'daki üssü vurdu... Anbean kameraya yansıdı

Devrim Karadağ

ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın vurduğu ülkelerden biri de Katar oldu. ABD üssüne yönelik füzeleri peş peşe ateşlerken, ortaya çıkan görüntü misillemenin boyutunu gözler önüne serdi. İran'ın fırlattığı füzelerden birinin düşme anı anbean kameraya yansıdı.

ABD ve İsrail'in başlattığı saldırıların arından İran'dan misilleme harekatı başladı. Tahran yönetimi, başta İsrail olmak üzere Orta Doğu'daki diğer ülkelerde bulunan ABD üslerine yönelik peş peşe karşı saldırı gerçekleştirdi.

İRAN, KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜNÜ VURDU

Saldırıların hedeflerinden biri de Katar'daki ABD üssü oldu. Katar Savunma Bakanlığı yetkilileri, İran menşeli bir füzenin Patriot hava savunma sistemi tarafından hava sahasında etkisiz hale getirildiğini açıklarken; patlama sesleri peş peşe yükseldi.

İran’da acı bilanço: Onlarca kız öğrenci hayatını kaybetti, okula füze attılar

 Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

 Beklenen oldu! İsrail'den İran'a 'önleyici savaş' hamlesi

 Trump'dan İran'a saldırı sonrası ilk açıklama

 ABD ve İsrail saldırısı sonrası İran'dan misilleme!

DOHA'DAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Katar'ın başkenti Doha'dan dumanlar yükseldiği görüldü.

Doha da peş peşe patlama! İran, Katar daki üssü vurdu... Anbean kameraya yansıdı 1

SALDIRI ANI ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan sosyal medyada yayılan bir görüntü saldırının boyutunu gözler önüne serdi. İran'ın fırlattığı füzelerden birinin düşüşü ve patlama anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Doha da peş peşe patlama! İran, Katar daki üssü vurdu... Anbean kameraya yansıdı 2

Görüntülerde patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükseldiği görülürken, çevredki bazı araçların da alev alev yandığı anlar yer aldı.

Doha da peş peşe patlama! İran, Katar daki üssü vurdu... Anbean kameraya yansıdı 3

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

