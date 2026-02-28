Doha'da peş peşe patlama! İran, Katar'daki üssü vurdu... Anbean kameraya yansıdı

ABD ve İsrail'in başlattığı saldırıların arından İran'dan misilleme harekatı başladı. Tahran yönetimi, başta İsrail olmak üzere Orta Doğu'daki diğer ülkelerde bulunan ABD üslerine yönelik peş peşe karşı saldırı gerçekleştirdi.

İRAN, KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜNÜ VURDU

Saldırıların hedeflerinden biri de Katar'daki ABD üssü oldu. Katar Savunma Bakanlığı yetkilileri, İran menşeli bir füzenin Patriot hava savunma sistemi tarafından hava sahasında etkisiz hale getirildiğini açıklarken; patlama sesleri peş peşe yükseldi.

DOHA'DAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Katar'ın başkenti Doha'dan dumanlar yükseldiği görüldü.

SALDIRI ANI ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan sosyal medyada yayılan bir görüntü saldırının boyutunu gözler önüne serdi. İran'ın fırlattığı füzelerden birinin düşüşü ve patlama anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Görüntülerde patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükseldiği görülürken, çevredki bazı araçların da alev alev yandığı anlar yer aldı.