Dışişleri'nden Orta Doğu'daki gerilimle ilgili açıklama! "Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD, İsrail ve İran gerilimiyle ilgili açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran saldırısı dünyanın gündeminde. İran'da saldırılara karşılık verirken Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"ARABULUCULUK KONUSUNDA GEREKLİ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şunları ifade etti:

"Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz. Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır."

