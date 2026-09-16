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Erzurum’da gölete giren şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Erzurum’da Teke Deresi Göleti’ne arkadaşlarıyla pikniğe giden ve yüzmek için gölete giren Mustafa Çetin isimli şahıs boğuldu.

Erzurum’da gölete giren şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Erzurum’un Palandöken ilçesi sınırları içinde bulunan Tekkederesi Mahallesi Konaklı Teke Deresi Göleti’ne arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için giden ve gölete yüzmek için giren Mustafa Çetin (28) henüz sebebi bilinmeyen şekilde boğularak vefat etti. İhbar üzerine olay yerine JAK Timi, AFAD, itfaiye ve sağlık personeli sevk edildi. AFAD ve JAK Timi tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu dalgıçlar Mustafa Çetin’in cansız bedeni ulaştı. Vefat eden Mustafa Çetin’in Erzurum Şehir Hastanesi’nde çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme ve araştırma sürüyor.

Erzurum’da gölete giren şahsın cansız bedenine ulaşıldı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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