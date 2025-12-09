HABER

Erzurum’da jandarma bölgesinde 10 ayda 241 kaza

Erzurum’da jandarma sorumluluk bölgesinde Kasım ayı içinde 9 yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum’da jandarma bölgesinde 10 ayda 241 kaza

Erzurum’da 2025 yılının Kasım ayı trafik istatistiklerine bakıldığında; jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri ’ne göre; Erzurum’da 2025 yılı Kasım ayı döneminde 9 yaralamalı kaza, 9 maddi hasarlı kazada 14 yaralı kayıtlara geçti.

2025 yılı 11 aylık dönemde ise 241 ölümlü-yaralamalı kaza, 148 maddi hasarlı ve bu kazalarda 8 kişi öldü, 465 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor.Kaynak: İHA

Erzurum
