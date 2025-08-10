HABER

Erzurum’da jandarma bölgesinde 37 trafik kaza

Erzurum’da jandarma sorumluluk bölgesinde Temmuz ayı içinde 37 yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum’da 2025 yılının Temmuz ayı trafik istatistiklerine bakıldığında jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.
Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri ’ne göre; Erzurum’da 2025 yılı Temmuz ayı döneminde 37 yaralamalı kaza, 21 maddi hasarlı kazada 1 ölü ve 69 yaralı kayıtlara geçti.
2025 yılı 7 aylık dönemde ise 137 ölümlü-yaralamalı kaza, 88 maddi hasarlı ve bu kazalarda 5kişi öldü, 277 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

