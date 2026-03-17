Erzurum’da kaçak avcılar yaban keçisini yaraladı

Oltu-Narman yolu üzerindeki yaban hayatı sahasında, kimliği belirlenemeyen kaçak avcıların bir yaban keçisine ateş ederek yaraladığı ve ardından bölgeden kaçtığı öğrenildi. Yaralı keçiyi dağlık alanda yürüyemez halde fark eden Oltu Sağlık Grup Başkanlığı’nda görevli aile hekimi Dr. Halil İbrahim Taşçı, durumu Milli Parklar’a bildirdi.

Yaşananları anlatan Dr. Halil İbrahim Taşçı, "Ben Oltulu bir doğa severim. Oğlumla birlikte burada yaban keçilerini resim çekmek için geldiğimizde yaralı bir dağ keçisi gördük. Ramazan günü yaralayıp kaçmışlar. Yaralı keçinin görüntülerini çektim. Daha sonra milli parklara ihbarda bulundum. Görevlileri gelip olaya el attı. Dağlarda bu güzelim hayvanları görmek, izlemek fotoğraf çekmek varken neden onları vuruyorlar. Onları vurmak çok büyük yanlış. Çok büyük canilik. Buradan avcılara sesleniyorum, insanlara zarar vermeyen hiçbir canlıyı vurmayın. Onları doğal ortamlarında izlemek, nesillerinin tükenmemesi için elimizden geleni yapmalıyız. Lütfen tetiğe değil deklanşöre basın" dedi.

Bölge sakinleri, kaçak avcıların doğaya ve yaban hayatına zarar verdiğini belirterek yetkililerden denetimlerin artırılmasını istedi. Yetkililerin yaralı yaban keçisi için çalışma başlattığı ve kaçak avcıların tespiti için inceleme yürütüldüğü öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır