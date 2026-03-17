Erzurum’da kaçak avcılar yaban keçisini yaraladı

Erzurum’un Oltu ilçesinde kaçak avcılarca vurulan 2 yaşındaki yaban keçisi ekiplerce koruma altına alındı.

Oltu-Narman yolu üzerindeki yaban hayatı sahasında, kimliği belirlenemeyen kaçak avcıların bir yaban keçisine ateş ederek yaraladığı ve ardından bölgeden kaçtığı öğrenildi. Yaralı keçiyi dağlık alanda yürüyemez halde fark eden Oltu Sağlık Grup Başkanlığı’nda görevli aile hekimi Dr. Halil İbrahim Taşçı, durumu Milli Parklar’a bildirdi.
Yaşananları anlatan Dr. Halil İbrahim Taşçı, "Ben Oltulu bir doğa severim. Oğlumla birlikte burada yaban keçilerini resim çekmek için geldiğimizde yaralı bir dağ keçisi gördük. Ramazan günü yaralayıp kaçmışlar. Yaralı keçinin görüntülerini çektim. Daha sonra milli parklara ihbarda bulundum. Görevlileri gelip olaya el attı. Dağlarda bu güzelim hayvanları görmek, izlemek fotoğraf çekmek varken neden onları vuruyorlar. Onları vurmak çok büyük yanlış. Çok büyük canilik. Buradan avcılara sesleniyorum, insanlara zarar vermeyen hiçbir canlıyı vurmayın. Onları doğal ortamlarında izlemek, nesillerinin tükenmemesi için elimizden geleni yapmalıyız. Lütfen tetiğe değil deklanşöre basın" dedi.
Bölge sakinleri, kaçak avcıların doğaya ve yaban hayatına zarar verdiğini belirterek yetkililerden denetimlerin artırılmasını istedi. Yetkililerin yaralı yaban keçisi için çalışma başlattığı ve kaçak avcıların tespiti için inceleme yürütüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayramda plan yapanlar dikkat! Peş peşe uyarı geldiBayramda plan yapanlar dikkat! Peş peşe uyarı geldi
Mansur Yavaş tek başına yüzde 70'i aştıMansur Yavaş tek başına yüzde 70'i aştı

En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Mart altın fiyatları

İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Mart altın fiyatları

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

