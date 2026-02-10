Erzurum’da kar sebebiyle 312 köyün yolu kapalı

Erzurum’da dün başlayan ve bugün tekrar etkili şekilde devam eden kar yağışı, özellikle sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yoğun kar yağışıyla birlikte yol ve kaldırımlarda biriken kar nedeniyle kent merkezinde vatandaşlar zaman zaman yürümekte güçlük çekiyor. Belediye ekiplerinin çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Ekipler yollarda trafiğin aksamaması için mücadele ederken 312 köyün yolu halen kapalı durumda. Erzurum’da büyükşehir kapsamında bin 200 mahalle ve 400 bağlı olmak üzere bin 600 yerleşim yerinde, 7 bin 700 kilometrelik yol ağı bulunuyor.

Meteoroloji uzmanları; Erzurum ve çevresinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm üzeri) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, yükseklerde tipi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır