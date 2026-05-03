Erzurumlu çift dolandırılmaktan kurtuldu

Kent merkezinde ikamet eden Fırat ve eşi P. Gelir'i telefonla arayıp kimlik bilgilerini tek tek söyleyen dolandırıcılar, çifti polis olduklarına ikna etti.

İsimlerinin "FETÖ suçlarına karıştığı" iddiasında bulunan dolandırıcılar, Fırat Gelir'e acilen adliyeye gitmesi gerektiğini söyleyip eşini de evdeki altınları bozdurması için kuyumcuya yönlendirdi.

Sonra da evdeki P. Gelir ve kız kardeşiyle irtibat kuran dolandırıcılar, önce kardeşinden bankadan 300 bin lira kredi çekmesini, P. Gelir'den de evdeki tüm altınları bozdurup kendilerine göndermesini istedi.

POLİS, DOLANDIRICININ "TERS KELEPÇE" YALANINA İNANMADI

Dolandırıcıların yaklaşık 1 milyon lirayı bulan para ve altından söz etmesi üzerine Fırat Gelir, durumdan şüphelenerek yakında gördüğü devriye polislerine başvurdu. Telefonda Erzurum'da görev yapan bir savcının ismini vererek polise kendisini tanıtan dolandırıcı, Fırat Gelir'i ters kelepçeleyip getirmesini istedi.

Durumdan şüphelenen polis ekipleri, Kuyumcular Çarşısı'nda bulunan Erzurum Emniyet Müdürlüğünün güven timlerine haber vererek Fırat Gelir ile çarşıya gidip P. Gelir'e ulaşmaya çalıştı.

P. Gelir'in hareketlerinden şüphelenerek işlemi ağırdan alan kuyumcu, Kuyumcular Odasından dolandırıcılık olayıyla ilgili uyarı mesajı gelmesi üzerine konuyu polise bildirdi.

Gelir çifti, Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki güven timlerinin hızlı refleksi ve kuyumcunun dikkati sayesinde son anda dolandırılmaktan kurtuldu.

Fırat Gelir, AA muhabirine, sabah kahvaltı yaptıkları esnada dolandırıcıların eşini arayarak kendilerini polis olarak tanıttıklarını ve kimlik bilgilerini göndererek adlarının "FETÖ suçlarına karıştığı"nı söylediklerini belirtti.

Dolandırıcıların, adlarının suça karıştığını, en yakın karakola giderek ifade vermeleri gerektiğini ve eşinin evde kalmasının istediklerini anlatan Gelir, kendisini adliyeye, eşini de kuyumcuya yönlendirdiklerini dile getirdi.

Gelir, şöyle devam etti:

"Yani ikimiz birbirimizden ayrıldık. Ben evden çıktıktan sonra eşime 'Evinizde ziynet eşyası var mı?' diye sormuşlar. Eşim, dolandırıcı olma ihtimalini düşünerek önce 'Hayır.' demiş ancak karşıdaki kişi elinde belgelerin olduğunu o kadar net bir şekilde anlatmış ki inanmamak gerçekten zor olmuş. 'Yok.' deyince, 'Savcılık ekiplerimiz eve gelip arama yapacak. Eğer varsa söyleyin, kayıt altına alalım yoksa çalınır ve ispat edemezsiniz.' demişler. Bunun üzerine eşim de konuşup 'Evet, var.' diyerek miktarını belirtmiş."

Eşinin altınları alıp kuyumcuya gitmesi için ikna edildiğini söyleyen Fırat Gelir, dolandırıcıların kuyumcunun kendi adamları olduğunu belirttiklerini, orada bozdurmalarını ve IBAN numarası verip paranın bu hesaba yatırılmasını istediklerini anlattı.

"1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE DOLANDIRILMA İHTİMALİMİZ VARDI"

Para konusuna kadar duruma inandığını dile getiren Gelir, şunları kaydetti:

"Eşimin kız kardeşi de bizdeydi, onu da aynı şekilde telefonla aramışlar ve 300 bin lira kredi çektirmişler. Önce 15 bin liralık bir deneme yapmış. Karşı taraf buna kızıp 'Sen bizim dediğimizi neden yapmıyorsun?' demiş. O da kredinin çıkıp çıkmayacağını görmek için böyle yaptığını söylemiş. Daha sonra tekrar krediye başvurmuş. Toplamda 1 milyon liranın üzerinde dolandırılma ihtimalimiz vardı. Krediyi ise durumu fark ettiğimiz için çekmedik. Ben eşimin kız kardeşini de arayıp 'Sakın gönderme, o sahte polis.' dedim. O da göndermedi."

"ALTINLARIMIZI VE PARAMIZI KURTARMAMIZ YALNIZCA 3 DAKİKA SÜRDÜ"

Fırat Gelir, "Polisle iletişime geçmemizle birlikte altınlarımızı ve paramızı kurtarmamız yalnızca 3 dakika sürdü. Gerçekten çok kısa sürede müdahale ederek bizi büyük bir zarardan kurtardılar. Erzurum Emniyetine ve tüm polislerimize duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kuyumcu Furkan Karapınar da 30 Nisan'da saat 16.00 civarında bir kadının iş yerlerine altın bozdurmak için geldiğini ve şüpheli hareketler sergilediği için para gönderimini ağırdan aldığını, dolandırıcılık girişiminin engellenmesine sevindiklerini anlattı.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır