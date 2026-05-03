Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ordu yolu Eğercili kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Karagöl (24) idaresindeki otomobil, ışıklı kavşakta bekleyen Tuncay Özgümüş (59) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü Murat Karagöl ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Sevinç Bekar yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır