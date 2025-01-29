Esad'ın eteklerini tutuşturan iddia: İpler Putin'in elinde, banka hesabı da dahil! "Bize teslim edin"

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Beşşar Esad 8 Aralık'ta Moskova'ya kaçmıştı. Suriye'deki yeni dönemin başlangıcından bu yana ilk kez Rus heyeti, temaslarda bulunmak üzere Suriye’ye ziyaret gerçekleştirdi.

PUTİN'İN YAKIN ÇEVRESİ SURİYE'DEYDİ

İHA'nın aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov liderliğindeki Rus heyeti, Suriye’nin yeni lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Sağlık Bakanı Mahir eş-Şara ve Rus hükümet kurumlarının temsilcileri katıldı. Rus heyetinde ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mikhail Bogdanov ile Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev yer aldı.

AHMED ŞARA'DAN ESAD TALEBİ: SURİYE'YE TESLİM EDİN

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan Suriyeli bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada yeni lider Ahmed eş-Şara'nın Moskova'dan, Rusya'ya kaçan eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı teslim etmesini talep ettiğini söyledi.

Suriye haber ajansı Sana, Şam'ın ayrıca ülkedeki iç savaşta Esad'ı destekleyen Rusya'dan “tazminat, yeniden inşa ve kurtarma gibi somut önlemler” yoluyla güveni yeniden inşa etmesini istediğini söyledi.

BANKADAKİ 2 MİLYAR DOLAR DA İSTENDİ

Abu Dabi merkezli The National gazetesine konuşan iki kaynak da iddiayı doğruladı. Kaynakların aktardığına göre Ahmed Şara, Şam'da yapılan toplantıda Esad'ı ve Esad ailesinin Rus bankalarında tuttuğu tahmini 2 milyar dolarlık likit varlığı teslim etmesini talep etti.

İDDİAYA SESSİZ KALDI

Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov iddiaları yanıtsız bıraktı.

Kaynaklar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov başkanlığındaki bir Rus heyetiyle yapılan görüşmede diğer sorunlu konuların da ele alındığını ancak temasın sürdürülmesinin ötesinde bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.

"ESAD LİSTENİN BAŞINDAYDI"

Görüşmenin gerçekleştiği Suriye'nin eski başkanlık sarayındaki yeni siyasi kadronun bir üyesi, “Esad'ın ve Rusya'ya kaçan tüm üst düzey subayların teslim edilmesi listenin başındaydı” dedi.