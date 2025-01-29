Esad'ın eteklerini tutuşturan iddia: İpler Putin'in elinde, banka hesabı da dahil! "Bize teslim edin"

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Beşşar Esad 8 Aralık'ta Moskova'ya kaçmıştı. Suriye'deki yeni dönemin başlangıcından bu yana ilk kez Rus heyeti, temaslarda bulunmak üzere Suriye’ye ziyaret gerçekleştirdi.
İHA'nın aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov liderliğindeki Rus heyeti, Suriye’nin yeni lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Sağlık Bakanı Mahir eş-Şara ve Rus hükümet kurumlarının temsilcileri katıldı. Rus heyetinde ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mikhail Bogdanov ile Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev yer aldı.
Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan Suriyeli bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada yeni lider Ahmed eş-Şara'nın Moskova'dan, Rusya'ya kaçan eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı teslim etmesini talep ettiğini söyledi.
Suriye haber ajansı Sana, Şam'ın ayrıca ülkedeki iç savaşta Esad'ı destekleyen Rusya'dan “tazminat, yeniden inşa ve kurtarma gibi somut önlemler” yoluyla güveni yeniden inşa etmesini istediğini söyledi.
Abu Dabi merkezli The National gazetesine konuşan iki kaynak da iddiayı doğruladı. Kaynakların aktardığına göre Ahmed Şara, Şam'da yapılan toplantıda Esad'ı ve Esad ailesinin Rus bankalarında tuttuğu tahmini 2 milyar dolarlık likit varlığı teslim etmesini talep etti.
Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov iddiaları yanıtsız bıraktı.
Kaynaklar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov başkanlığındaki bir Rus heyetiyle yapılan görüşmede diğer sorunlu konuların da ele alındığını ancak temasın sürdürülmesinin ötesinde bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.
Görüşmenin gerçekleştiği Suriye'nin eski başkanlık sarayındaki yeni siyasi kadronun bir üyesi, “Esad'ın ve Rusya'ya kaçan tüm üst düzey subayların teslim edilmesi listenin başındaydı” dedi.
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