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Esenboğa Havalimanı'nda sıradışı olay... Uçakta o kelimeyi kullanınca kendilerini gözaltında buldular!

Ankara-Diyarbakır seferini gerçekleştirecek AJet'e ait yolcu uçağındaki 3 yolcu aralarında şakalaşırken 'bomba' kelimesi kullandı. Bunu duyan kabin görevlisi durumu pilota bildirdi. Uçağa gelen polis arama yaptıktan sonra 3 yolcuyu da gözaltına aldı.

Esenboğa Havalimanı'nda sıradışı olay... Uçakta o kelimeyi kullanınca kendilerini gözaltında buldular!

Diyarbakır'dan Ankara'dan Diyarbakır'a giden uçakta sıradışı bir olay yaşandı. Yolcular arasında şakalaşırken 'bomba' kelimesini kullanınca kendilerini gözaltında buldu...

'BOMBA' KELİMESİ PAHALIYA PATLADI!

Esenboğa Havalimanı'nda meydana gelen olayda sabah saat 08.00 sıralarında Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan AJet Havayolları'na ait uçak yolcu alımını tamamladı.

Edinilen bilgiye göre, kalkış için son hazırlıkları yapan uçakta bulunan 3 yolcu kendi arasında bomba kelimesini kullanarak şakalaşmaya başladı.

Bunun üzerine uçuşta görevli kabin görevlisi durumu pilota bildirdi. Polis, uçakta bomba araması yaparken, 3 yolcu gözaltına alındı. Yolcular ise terminale alındı. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, uçak gecikmeli olarak Ankara-Diyarbakır seferini gerçekleştirdi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Ankara Diyarbakır esenboğa havalimanı
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