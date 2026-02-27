Esenler'de 4 katlı binada yangın paniği: Küle dönenen daire kullanılamaz hale geldi

Esenler Menderes Mahallesi 358. Sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 3'üncü katında, iddiaya göre, elektrik sigortasındaki arızadan dolayı yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından cadde bir süre trafiğe kapatılırken, dumandan etkilenen Suriye uyruklu aile tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, çalışmaların ardından trafik normale döndü.

"İTFAİYEYE GELENE KADAR KADINLA ÇOCUĞU BİZ YUKARIYA ÇIKIP, ONLARI AŞAĞI İNDİRDİK"

Yolda yürüdüğü sırada yangını gördüğünü belirten vatandaş, "Ben yolda yürürken, hafiften karşı taraftan ateş çıkmaya başladı. Ben hemen o an ambulans ile itfaiyeyi aradım. Olay büyüyünce, üst katta bir bayan ile çocuk, ağlayarak ‘bizi çıkarın, kurtarın, biz dumanlardan aşağı inemiyoruz' dediler. Biz, ambulans ve itfaiyeye gelene kadar kadınla çocuğu biz yukarıya çıkıp, onları aşağı indirdik" şeklinde konuştu.

