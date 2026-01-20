HABER

Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı

Esenler'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü bir otoparka daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada, otoparkta bulunan bazı araçlarda hasar oluştu.

İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler Uludağ Caddesi'nde seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Esenler de İETT otobüsü otoparka daldı 1

BAZI ARAÇLAR VE İŞLETMEDE HASAR OLUŞTU

İlk önce kaldırıma çıkan otobüs, daha sonra yol kenarındaki otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren bir işletmeye daldı. Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve işletmede hasar meydana geldi.

Esenler de İETT otobüsü otoparka daldı 2

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

