Esenler'de kan donduran olay! 17 yaşındaki şüpheli asker eğlencisini bastı

İstanbul Esenler'de 17 yaşındaki Derviş G. isimli bir kişi hızlı araç kullandığı gerekçesiyle uyarıldı. Derviş G. bir süre sonra mahallede düzenlenen asker eğlencesine silahla gelerek rastgele ateş açtı. Toplanan gruptan 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer kurşunların hedefi oldu. Yoğun bakımdaki Özer için annesi Esma Özer, " Oğlumu aradım 'gel yemek hazır' sonra silah sesleri geldi. Dışarı çıktım baktım, benim yavrum yerlerde yatıyor." dedi.

Olay, 19 Nisan'da Tuna Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Derviş G., aralarında husumet olan kişiyi bulmak için sokakta herkese onu görüp görmediklerini sormaya başladı. Derviş G. daha sonra olay yerine araçla hızla geldiği için çevredekiler tarafından uyarıldı. Kısa bir süre sonra Derviş G. ile kendisini uyaranlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında Derviş G. aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

ARBEDE YAŞANDI

Kısa bir süre sonra Derviş G. olay yerine silahla geldi. Kendisiyle tartışanlara hakaret etmeye başlayınca kısa süreli arbede yaşandı. Çıkan arbede sonrasında Derviş G. asker eğlencesi için sokakta toplanan kalabalığa doğru silahla ateş açtı. Kurşunlar asker eğlencesi için orada bulunan Yusuf Arda Özer'e isabet etti. Şüpheli Derviş G. olay yerinden kendisiyle birlikte gelen 3 kişi ile birlikte kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Özer ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Yusuf Arda Özer'in 6 gündür yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen Derviş G.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

'DİĞER YAVRULARIMI DA VURACAKSMIŞ'

Anne Esma Özer, "Oğlum bu olayda 2 gün öncesine kadar iş yerinde yattı sırf bu eğlenceye katılmak için. 'Anne ben Kadiri yalnız bırakmam, illa katılacağım eğlenceye' dedi. Eve bile gelmedi, 2 gün çalıştı, oğlumu aradım 'gel yemek hazır' dedim. Kısa süre sonra silah sesleri geldi. Dışarı çıktım bir baktım ki benim yavrum yerlerde yatıyor. Hala yakalanmadı. Utanma yok, arlanma yok, o olayı yapan kişi benim diğer yavrularımı da vuracakmış. Ben hastanedeyim buyursun gelsin beni vursun. Durumu kritik, risk devam ediyor iç kanaması devam ediyor" dedi.

'7-8 EL ATEŞ ETTİ'

Özer'in arkadaşı Muhammed Abdo, "İki arkadaş var ve bunlarında kendi arasında husumet var. Biz o sırada asker eğlencesi yapacaktık ve sürekli bizim oradan geçiyordu. Aralarında husumet olan çocuğu soruyordu, bize de sorup durduğu sırada bizim arkadaşımız ters yaptı ona 'yeter, o buraya gelmiyor git eğlencemiz var eğlencemizi bozma' dedi o da küfür etmeye başladı. Daha sonra bunlar birlerine küfür etmeye başladılar kafa kafaya gelmeye başladılar, bu çocuk arabaya bindi ve 'gidip geleceğim' dedi. Arabayla gitti yürüyerek geri geldi, bizim de arkadaşımız yanına gitti olayı halletmek için, kavga çıkmasın diye. Arkadaşım onu tuttu 'ne oldu' dedi 'arka mahalleye gidelim orada konuşalım eğlencemiz var bozmayın' dedi. Daha sora o elini silaha attı arkadaşımız da ona vurdu, daha sonra silahla bize doğru ateş etmeye başladı. Bizim arkadaşımıza geldi mermi, bir sürü çocuk vardı orada 7-8 el ateş etti" diye konuştu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çiriş otu toplamaya gitti hayatını kaybettiÇiriş otu toplamaya gitti hayatını kaybetti
Köpeği camdan sarkıttı, o anları kayda aldıKöpeği camdan sarkıttı, o anları kayda aldı

En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

