İran ile İsrail arasında yeni savaş! 'Sayılı günleri kaldı' diyerek duyurdu

İsrail ordusu, bölgede sağlanan ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu. İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı. İsrail ordusu İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırıya füzelerle yanıt vermişti.
İşte İsrail ile İran arasında yeniden patlak veren savaştaki son dakika gelişmeleri!
09.30
İran cephesinden yapılan son değerlendirmede, 'Her türlü senaryoya hazırız' dendi.
08.45
İran basınına göre, İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar sürerken, başkent Tahran'da bulunan Mehrabad Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar yeni bir duyuruya kadar durduruldu.
Yetkililer, yolculardan uçuş durumlarına ilişkin güncel bilgileri öğrenmek için havalimanına gitmeden önce ilgili birimlerle iletişime geçmelerini istedi.
Meşhed ve Kirmanşah havalimanlarında da uçuş operasyonlarının durdurulduğu kaydedildi.
08.15
Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İran'a yönelik saldırıların ardından İsrail'e balistik füze fırlatırken, İsrail ordusu ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girdiğini ve füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu.
08.00
İran dini lideri Mücteba Hamaney’in sosyal medya hesaplarından, İsrail’e yönelik mesaj yayımlandı.
Mesajında Hamaney, "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır.” ifadesine yer verdi.
07.45
Tel Aviv yönetiminin İran ile çatışmanın birkaç gün sürmesini beklediğine işaret edilen haberde, İsrail ordusunun da yedek askerlerin orduya çağrılması için hazırlık yaptığı kaydedildi.
07.30
Öte yandan, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'nın Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşların günlük 2 bin 500 yolcu ile sınırlandırılmasını talep ettiği aktarıldı.
Bu kararın, saat başına gerçekleştirilen uçuş sayısında azalmaya yol açabileceği belirtilen haberde, İsrail hava sahasının açık kalacağı ve konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
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