İran ile İsrail arasında yeni savaş! 'Sayılı günleri kaldı' diyerek duyurdu

07.30

İSRAİL'DE HAVA TRAFİĞİ KISITLANIYOR

Öte yandan, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'nın Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşların günlük 2 bin 500 yolcu ile sınırlandırılmasını talep ettiği aktarıldı.

Bu kararın, saat başına gerçekleştirilen uçuş sayısında azalmaya yol açabileceği belirtilen haberde, İsrail hava sahasının açık kalacağı ve konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.