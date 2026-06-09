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Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'

Mutlak butlan kararı sonrası göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu da CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel de bugün grup toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Gözler 13.30'a çevrilirken Meclis'teki hareketlilik gece yarısından başladı.

Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'
Ufuk Dağ

CHP'nin bugünkü grup toplantısında kürsüde kim olacak? Kılıçdaroğlu mu, Özel mi? Günlerdir süren bu tartışma daha da belirsiz bir hale geldi. Manisa planını erteleyen Özgür Özel grup toplantısı yapacağını duyurmuştu. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da aynı çıkış geldi. Meclis'e Özel'i desteklemek için 4400, Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için 1400 akreditasyon başvurusu yapıldı. Meclis'te ayrıca güvenlik nedeniyle hareketli dakikalar yaşandı.

Meclis te gece yarısı hareketliliği! CHP de gündem grup toplantısı 1

MUAMMA DEVAM EDİYOR

Bugün yapılacak grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu 20'ye yakın CHP'li milletvekilinin desteklemesi bekleniyor. Özgür Özel'e yönelik vekil desteğinin ise daha fazla olması düşünülüyor. Her iki taraf da CHP Grup Toplantısı için Meclis Başkanlığına gün içerisinde yolladıkları akreditasyon başvuru ile Meclis'te yaşanabilecek olası bir 'güç savaşı' için pozisyon alma yarışına girdi.

AKREDİTASYON SAVAŞLARI

Sözcü programcısı Barış Terkoğlu, Onlar TV'de Özgür Özel'in kurmayları tarafından bugünkü toplantı için 4 bin 400 ziyaretçi adına akreditasyon başvuru yapıldığını belirtirken, Kılıçdaroğlu adına Meclis Başkanlığına sunulan dilekçede ise yaklaşık 1.400 kişinin ismi yer aldı.

Meclis te gece yarısı hareketliliği! CHP de gündem grup toplantısı 2

MECLİS'TE 'ACİL TOPLANTI'

Meclis'e girişlerde 'normal usül' uygulamalarının yürütülmesi halinde CHP'nin Grup Toplantısı için yaklaşık 6 bin kişi Meclis'te karşı karşıya gelebilir. İstenmeyen olayların yaşanmaması amacıyla dün akşam saatlerinde Meclis'te görevli güvenlik personellerinin tamamı acil olarak toplantıya çağrıldı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Meclis'e girişlerde çeşitli kısıtlamalara gidilebileceği öne sürüldü. Yapılan toplantıda mevcut personelin yetersiz kalması durumunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne ilave destek sağlanması amacıyla başvuru yapılmasına karar verildi.

İstenmeyen görüntülerin ortaya çıkmaması ve TBMM içerisinde büyük ölçekli bir kavga yaşanmaması amacıyla Meclis'e 'olağanüstü haller dışında' yalnızca görevli personelin, basın mensuplarının ve milletvekillerinin alınması, ziyaretçi girişinin ise kapatılması gündemde.

HAREKETLİLİK ERKEN BAŞLAYACAK

Hem Özel hem de Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Meclis'te olası bir 'kürsü savaşı' yaşanması ihtimaline karşılık grup salonunu ablukaya almak için sabahın ilk saatlerinde TBMM'ye gitmeyi hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
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