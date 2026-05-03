HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Esenler'de öldürülen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Esenler'de, silahla vurularak ağır yaralanan ve 14 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Esenler'de öldürülen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Tuna Mahallesi'nde, 19 Nisan'da çıkan tartışma sırasında silahla vurularak ağır yaralanan ve tedavisinin sürdüğü hastanede dün hayatını kaybeden Yusuf Arda Özer'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Özer'in cenazesi, ailesi tarafından kurumdan alındı.

Gencin naaşı, Esenler Karacabey Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Adli Tıp Kurumu'nun önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan aile yakını Muhammed Dündar, Özer'in olayla bir alakası olmadığını söyledi.

Özer'in işten izin alıp asker eğlencesine gittiğini anlatan Dündar, "Eğlence sırasında iki çocuk kavga ediyor. Çocuklardan biri de silah çıkarıyor. Kurşun, Yusuf'a geliyor. Yusuf'un olayla hiçbir alakası yok. Durumunun iyiye gittiğini söylüyorlardı ama sonra vefat haberi geldi." ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 Nisan'da Esenler Tuna Mahallesi'nde çıkan tartışmada Yusuf Arda Özer'in silahla ateş edilerek ağır yaralanmasına ilişkin yapılan çalışmada, 27 Nisan'da gözaltına alınan D.G. (17) tutuklanmıştı.

Hastanede 14 gündür tedavi altında olan Özer ise dün yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildiBeylikdüzü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi
Elektrikli araçtan dumanlar yükseldi, nedeni bulunamayınca çekiciyle götürüldüElektrikli araçtan dumanlar yükseldi, nedeni bulunamayınca çekiciyle götürüldü

Anahtar Kelimeler:
Esenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
9 gün tatil gündemde

9 gün tatil gündemde

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Araç satışında yeni tablo: Ona yöneliyorlar 'Çok cazip rakamlar'

Araç satışında yeni tablo: Ona yöneliyorlar 'Çok cazip rakamlar'

'Altın bulsam bu kadar sevinmem' Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL

'Altın bulsam bu kadar sevinmem' Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.