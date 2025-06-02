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Esenler'de ölüm takibi: Arkadan yanaştı, peş peşe ateş etti!

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Esenler'de kan donduran bir cinayet gerçekleşti. Bir kişi, yolda yürüyen Selami Yılmaz'ı takip ederek arkadan yanaştı. Elindeki silahla art arda ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken 48 yaşındaki Selami Yılmaz'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Esenler'de, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SOKAK ORTASINDA CİNAYET

Esenler Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde, Oruç Reis Mahallesi Şehit Ali Karahan Caddesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, saldırıda ağır yaralanan kişinin 48 yaşındaki Selami Yılmaz olduğunu belirledi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, silahlı saldırıyı G.P'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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ART ARDA ATEŞ ETTİ

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yolda yürüyen Selami Yılmaz'a arkadan yaklaşan bir kişinin silahıyla art arda ateş ettikten sonra kaçması yer alıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Esenler katil
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