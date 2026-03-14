Esenler'de yine aynı noktada kaza

Esenler'de daha önce birçok yaralamalı kazanın yaşandığı iki caddenin birleşimindeki noktada motosiklet ile otomobil çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Çevrede yaşayanlar bu yolda sürekli kaza yaşandığını belirterek çözüm bulunmasını istedi.

Nine Hatun Mahallesi Pasinler Caddesi ile Seyit Onbaşı Caddesi kesişiminde geçtiğimiz günlerde birçok yaralamalı kaza meydana gelmişti. Dün yine aynı noktada yaralamalı kaza meydana geldi. Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan çocuk yola savruldu. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve çocuk ambulanslar ile hastaneye götürüldü.

ANNE VE ÇOCUĞU SANİYELERLE KURTULDU

Motosiklet ile otomobilin çarpışması ve sonrasında yaşananlar ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Anne ile çocuğunun kazadan saniyeler ile kurtulması da bir başka güvenlik kamerasına yansıdı.

'AYDA 2-3 KERE BURADA KAZA OLUYOR'

Yaşanan kazalara sitem eden esnaf Salih Erol, "Burada sürekli kaza oluyor. Pasinler Caddesi ile Seyit Onbaşı Caddesi'nin birleştiği yerde. Bununla ilgili belediyeye başvuru yaptık ancak belediye bizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönlendirdi. Bu hafta bu ikinci kaza. Yaralamalı bir kaza oldu. İki kişi yaralandı. Yetkililerin buradan sesimizi duymasını istiyoruz. Buraya kasis ve levha koyulmasını istiyoruz. Ayda 2-3 kere burada kaza oluyor. Ya araca vuruyorlar ya çocuğa vuruyorlar. Levhaların nereden düz nereden ters geldiği belli değil. Okul saatlerinde buradan araçlar son sürat geçiyor. Tek isteğimiz bu yol sorununu çözmeleri" dedi.

Bir başka esnaf Orhan Ar ise, "Burası kontrolsüz bir kavşak. Burada sürekli kaza oluyor. Dünkü kazada da sürücü ve çocuk çok feci şekilde yaralandı. Buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Buraya kontrollü bir kavşak yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan Hürmüz kararı! "Çok yakında" diyerek duyurduTrump'tan Hürmüz kararı! "Çok yakında" diyerek duyurdu
Çorum’da yangın! 2 ev ve 1 traktör kullanılamaz hale geldiÇorum’da yangın! 2 ev ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi

En Çok Okunan Haberler
İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

