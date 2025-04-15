Esenyurt Belediyesinden öğrenciler için güvenli geçiş önlemi

Esenyurt zabıtası, okul giriş ve çıkış saatlerinde trafiği kontrol altına alarak, öğrencilerin güvenli geçişini sağlıyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçede bulunan okulların giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliği için önemli bir çalışmaya imza atıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde görev alarak öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlıyor. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde gerektiğinde araç akışını durdurarak çocukların geçişine öncelik tanıyan ekipler, olası kazaların önüne geçmek için yoğun çaba sarf ediyor. Öğrencilerin can güvenliğini önceleyen bu uygulama, hem velilerden hem de okul yönetimlerinden takdir topluyor. Zabıta ekipleri sadece öğrencilere değil, velilere de dikkatli ve sakin olmaları yönünde çağrıda bulunuyor. Aceleci davranışların kazalara yol açabileceğine dikkat çeken ekipler, özellikle okul çıkış saatlerinde daha kontrollü olunmasını istiyor. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, bu uygulamanın ilçedeki tüm okullarda kesintisiz olarak devam edeceğini belirterek, öğrenci güvenliği konusunda üzerlerine düşen her görevi yerine getirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN GÜVENLİĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Zabıta Personeli Yasemin Can, denetim ve önlemlerin aralıksız olarak devam edeceğini ifade ederek şöyle konuştu: "Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak, ilçemiz genelinde bulunan okulların giriş-çıkış saatlerinde öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Trafiğin yoğun ve akıcı olduğu noktalarda zaman zaman müdahale ederek trafiği durduruyor, öğrencilerimizin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Özellikle ailelerimize şunu belirtmek isterim: Biz öğrencilerimize yardımcı olurken, karşıdan karşıya geçişlerde bazen ailelerimizin daha dikkatsiz davrandığını gözlemliyoruz. Çok aceleci olabiliyorlar. Biraz daha sakin ve dikkatli davranmaları ve çocuklarıyla bu konuda konuşmaları çok önemli. Daha rahat ve kontrollü bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri, hem kendi hem de öğrencilerimizin güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve bu konuda her zaman yardımcı olmaya devam edeceğiz."

(İHA)