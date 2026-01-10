HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Esenyurt'ta 4 katlı binada patlama! 'Çok gürültülü bir ses duyduk'

Esenyut'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Dairede bulunan 2 kişi patlamanın ardından binadan çıkarak uzaklaştı. Patlama nedeniyle çevrede hasar oluştu.

Esenyurt'ta 4 katlı binada patlama! 'Çok gürültülü bir ses duyduk'

Olay, saat 11.30 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. Giriş kattaki dairede yaşanan patlama, binada ve binanın arka kısmında bulunan başka bir yapıda da hasara yol açtı. Şiddetli patlama sesini duyan çevre sakinleri durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, patlamanın yaşandığı dairede ve çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri olası bir yangın riskine karşı dairede ve binada inceleme yaptı.

Esenyurt ta 4 katlı binada patlama! Çok gürültülü bir ses duyduk 1

Patlamanın ardından daireden çıkarak uzaklaştığı belirlenen 2 kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre patlamanın gaz kaynaklı olmadığı belirlendi ancak kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'ÇOK GÜRÜLTÜLÜ BİR SES DUYDUK'

Görgü tanığı İhsan Ekinci, "Burada yaşlı ve engelli bir kadın oturuyordu. Hafif yaralanmış hastaneye götürmüşler diyorlar ama net bilgim yok. Biz çok gürültülü bir ses duyduk. Kimi 'bomba' dedi, kimi 'doğalgaz' dedi. Ekipler geldi ama biz bir şey göremedik. Kaçıp götürmüşler. Bayağı gürültülüydü. Arka binanın da camları kırılmış" dedi.

Esenyurt ta 4 katlı binada patlama! Çok gürültülü bir ses duyduk 2

Patlamanın yaşandığı evin sahibi Hüseyin Çelik ise, "Haberim yoktu. Engelli bir kadın oturuyordu. Bir de onun yeğeni vardı. Evden gitmişler. Evin içerisindeki durumdan haberim yok" ifadelerini kullandı.Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yağmurun çökerttiği yolda insan kemikleri ortaya çıktı!Yağmurun çökerttiği yolda insan kemikleri ortaya çıktı!
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
patlama Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.