Esenyurt'ta deprem kabini testi yürekleri ağza getirdi

Esenyurt’ta kentsel dönüşüm kapsamında 4 katlı bir binanın yıkımı gerçekleşti. İş makineleri tarafından yerle bir edilen binanın içine test amaçlı yerleştirilen deprem kabininin içerisine üretici vatandaş girdi. Çevredeki vatandaşlar yaşananlar korkuyla izledi. Olayda korkulan olmazken, kabinde bulunan kişi yara almadan çıktı.

Deprem kabininin içine giren üretici Hasan Güneş o anları anlattı. "Tabii ki korktum, ancak ürüne güveniyordum. Daha öncede birkaç test gerçekleştirmiştik. En iyisini yapacağımızı söylemiştik. Rahatlıkla her eve konulabilecek bir ürün. Gerçekten ürkütücüydü. Deprem anında insanlar panikliyor. Kaçabilecek bir yer arıyorlar. Özellikle yüksek katlarda oturanlar için uygun bir ürün. 20-25 kat olsun üstüne çökse de hiçbir şey olmayacak şekilde yaptık. İnsanlar yeni bir telefon almak için sıralara giriyorlar. Biz de bunu bir telefon parasına satacağız her eve girsin diye" ifadelerini kullandı.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır