Esenyurt'ta Endonezyalı bakıcıdan inanılmaz plan: Ev sahibi duşa girince harekete geçti! Güvenlik kamerası ortaya çıkardı

Esenyurt’ta, bir rezidansta bakıcılık yapan Endonezya uyruklu Jennıfer Y.B., 29 Temmuz günü 34 yaşındaki ev sahibi F.A.’nın duşa girmesini fırsat bilerek yatak odasından 5 milyon değerinde döviz ve ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden F.A., polise giderek, ihbarda bulundu. İhbar sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

BAHÇELİEVLER'DE ÇALDIKLARI EŞYALARLA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Jennıfer Y.B. ve ona yardım ettiği düşünülen 40 yaşındaki A.A. Bahçelievler’de bir adreste gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, çaldıkları eşyalarda bulundu.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, çok sayıda döviz, 5 milyon değerindeki ziynet eşya ve F.A.’ya ait kimlik, sürücü belgesi ile banka kartları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

DÖVİZLERİ BOZDURDUKLARI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan şüphelilerin, çaldıkları paraları bozdurmak için bir dövizciye girdikleri anlar dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde, şahısların dükkana geldiği, çanta içerisinde paraları çıkararak bozdurdukları, arından dükkandan ayrıldıkları anlar yer aldı.

Ayrıca polisin ele geçirdiği ziynet eşyaların ve paraların ev sahibi F.A.'ya teslim edileceği de öğrenildi.

(İHA)