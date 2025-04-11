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Esenyurt'ta geçen yıl ormanlık alanda bir kadının ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta, geçen yıl ormanlık alanda bir kadının ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta geçen yıl ormanlık alanda bir kadının ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Ardıçlı Mahallesi'nde ormanlık alanda cesedi bulunan Nurcan Karabulut'un (36) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, maktulün olay günü cinayetin yaşandığı yerde birlikte görüldüğü erkek arkadaşı M.G. (41), eski erkek arkadaşı H.T. (39) ve M.G'nin ağabeyi R.G. (44), 8 Nisan'da Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yapılan operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

25 Haziran 2024'de Ardıçlı Mahallesi'nde patika yolda bir kadının hareketsiz yattığını gören kişi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

Nurcan Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlenmiş, kadının yanında çanta, cüzdan, kişisel eşyaları ve yedek kıyafetleri bulunmuş, cesedin bir süredir orada olduğu tespit edilmişti.

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemeler sonucu kadının cinsel saldırıya uğradığı, cesedinin üzerinde erkek DNA'sına rastlandığı ve boyun kısmına basılması nedeniyle hayatını kaybettiğine yönelik rapor düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında Karabulut'un 2 kayıp, 2 kasten yaralama olayı ve cinsel saldırı konusunda müşteki olduğu belirlenmişti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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