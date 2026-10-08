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Esenyurt'ta iki katlı iş yerinde yangın: 1 yaralı

Esenyurt'ta iki katlı bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Alevlere teslim olan iş yeri, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt'ta iki katlı iş yerinde yangın: 1 yaralı

Yangın, akşam saat 19.40 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katı sardı.

Esenyurt ta iki katlı iş yerinde yangın: 1 yaralı 1

ESENYURT'TA KORKUTAN YANGIN

Alevlerin sardığı iş yerinde yangına müdahale eden 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yaralanan çalışanı ambulansla hastaneye götürdü.

Esenyurt ta iki katlı iş yerinde yangın: 1 yaralı 2

1 SAATLİK ÇABANIN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları neticesinde söndürüldü.

İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Esenyurt
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