Esenyurt'ta korkunç kaza! Servis minibüsü 5 yaşındaki çocuğa çarptı, oyun oynarken aracın altında kaldı

İncirtepe Mahallesi 256. Sokak'ta, dün öğrencisini aldıktan sonra hareket eden özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis aracı arkadaşlarıyla top oynayan 5 yaşındaki Suriyeli İbrahim Aldaher'e çarptı.
MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Çocuk, minibüsün altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucu, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cesedi ekiplerin olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KAZA YERİNE GELEN ÇOCUĞUN YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ
Servis şoförü İhsan Vural ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaza yerinde gelen çocuğun yakınları fenalık geçirdi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Görüntülerde, sokağa girerek bir binanın önünde bekleyen servis aracının sonrasında hareket etmesi, sürücünün sokakta oynayan çocuğu fark etmeyerek çarpması yer alıyor.
(DHA)
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