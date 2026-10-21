Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı! Defalarca ateş etti

İstanbul Esenyurt'ta kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırı paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin art arda ateş ettiği görüldü.

Kaynak: DHA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır