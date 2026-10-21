Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı! Defalarca ateş etti
İstanbul Esenyurt'ta bir kuyumcuya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anına ait cep telefonu görüntülerinde bir kişinin defalarca ateş ettiği görüldü.
21.10.2026 14:28
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İstanbul Esenyurt'ta kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırı paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin art arda ateş ettiği görüldü.
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