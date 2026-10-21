Büyükçekmece’deki bir evde silah sesleri: 1 ölü, 2 yaralı var

İstanbul'daki olay, Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi.
İddiaya göre, silah sesleri üzerine eve giden polis ekipleri M.I.(20) ve Y.B. (26) isimli şahısların silah ile yaralandığı belirlendi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 26 yaşındaki Yasin Binarci’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Adreste yapılan kontrollerde 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.
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