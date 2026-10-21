Büyükçekmece’deki bir evde silah sesleri: 1 ölü, 2 yaralı var

İstanbul'daki olay, Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi.

POLİS EKİPLERİ EVE GİRİNCE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İddiaya göre, silah sesleri üzerine eve giden polis ekipleri M.I.(20) ve Y.B. (26) isimli şahısların silah ile yaralandığı belirlendi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 26 yaşındaki Yasin Binarci’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

1 SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan kontrollerde 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır