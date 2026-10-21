Çorum'da okul binalarının boya ve onarımını yükümlüler yaptı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde "Boyacılık Kursu" açıldı.

Kursa katılan 34 yükümlüden 30'u eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.

Yükümlülerin meslek edinme yoluyla topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen kursu başarıyla tamamlayan yükümlüler, gönüllü olarak kentteki okulların bakım ve onarımını üstlendi.

Çalışma kapsamında eğitim kurumlarının fiziki eksiklikleri, okul bütçelerine hiçbir yük getirmeden yükümlülerce ücretsiz olarak giderildi, kamu tasarrufu sağlandı.

Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışan yükümlüler, bir yandan cezalarını infaz ederken diğer yandan da meslek edinmiş oldu.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, yükümlülerce onarılan okul binalarında inceleme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bektaş, proje ile yükümlülerin hayata yeniden entegre olma yolunda dev bir adım attığını belirtti.

Projenin gelecekte farklı alanlarda devam edeceğini aktaran Bektaş, "Yaz dönemi boyunca hummalı bir çalışma yürüten yükümlüler, proje kapsamında 5 okulda boya ve bakım çalışması, 2 okulda ise detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Denetimli serbestlik uygulamalarının temel amacı yükümlüleri meslek edindirerek topluma kazandırmaktır. Önümüzdeki dönemde de kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda kamu yararı gözetilerek bu tür projeler kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır