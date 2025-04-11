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Sevgilisi ve eski sevgilisi gözaltında... Gerçek ortaya çıktı! Tecavüz edilip öldürülmüş

Esneyurt'ta on ay önce cesedi patik bir yolda bulunan ve şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen Nurcan Karabulut'un (36) tecavüze uğrayıp sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Karabulut'un sevgilisi ve eski sevgilisinin de aralarında olduğu 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Sevgilisi ve eski sevgilisi gözaltında... Gerçek ortaya çıktı! Tecavüz edilip öldürülmüş

Esenyurt, Ardıçlı Mahallesi'nde 25 Haziran 2024'te, Tem Otoyoluna geçmekte kullanılan patika yolda yürüyen vatandaşlar, yerde yatan bir kadın olduğunu görüp polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yüzüstü yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden kadının çanta, cüzdan, kişisel eşyaları ile bir poşet içindeki yedek kıyafetleri hemen yakında bulundu. İlk incelemede kadının burnundan hafif şekilde kan geldiği belirlenirken olay şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Cesedin Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemesinde ise Nurcan Karabulut'un tecavüze uğradığı belirlenirken, boyun kısmına bastırılarak boğulup öldürüldüğü anlaşıldı. Bu gelişme üzerine Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri yaptıkları soruşturmada Nurcan Karabulut'un olay yerinde buluştuğu sevgilisi M.G. (41) ve eski sevgilisi H.T. (39) ile M.G.'nin abisi R.G. (44) gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin olayla ilgili suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt
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