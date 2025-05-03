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Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın! Ekipler seferber oldu

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Esenyurt’ta bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt Kıraç'ta bulunan 3 katlı teskstil fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın üst katında bulunan kumaş deposuna sıçradı.

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EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

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Yangına müdahale için olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Yangın kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: DHA-İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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yangın Esenyurt
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