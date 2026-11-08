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Esenyurt’ta ters yönden gelen sürücü taksiye çarptı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, ters yönden girdiği caddede taksiye çarptı. Kazanın ardından sürücüler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta ters yönden gelen sürücü taksiye çarptı

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı’nda yaşandı. İddiaya göre, ana caddeye ters yönden giren ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü, kendi şeridinde ilerleyen taksiye çarptı. Kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine girdi. Yaşananlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerin önce tartıştığı, ardından birbirlerine saldırdığı anlar yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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