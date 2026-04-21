Esenyurt’ta trafikte tartışan sürücülere 360 bin TL para cezası

18 Nisan’da Güzelyurt Mahallesinde yaşanan kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçmak isterken kendisine müdahale etmeye çalışan şahıslar ezilme tehlikesi atlatmıştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, kazaya karışan sürücülerin M.Z ve E.K olduğunu tespit etti. her 2 sürücüye de trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddesinden toplam 360 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca araçlar 60 gün trafikten men edilerek, sürücü belgelerine 60 gün el konuldu. Araç sürücüleri M.Z ve E.K hakkında adli işlemlerin yapılabilmesi için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır