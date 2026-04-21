HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Esenyurt’ta trafikte tartışan sürücülere 360 bin TL para cezası

Esenyurt’ta trafikte tartışan araç sürücülerine toplam 360 bin TL para cezası kesildi, sürücü belgelerine 60 gün el konuldu.

Esenyurt’ta trafikte tartışan sürücülere 360 bin TL para cezası

18 Nisan’da Güzelyurt Mahallesinde yaşanan kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçmak isterken kendisine müdahale etmeye çalışan şahıslar ezilme tehlikesi atlatmıştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, kazaya karışan sürücülerin M.Z ve E.K olduğunu tespit etti. her 2 sürücüye de trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddesinden toplam 360 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca araçlar 60 gün trafikten men edilerek, sürücü belgelerine 60 gün el konuldu. Araç sürücüleri M.Z ve E.K hakkında adli işlemlerin yapılabilmesi için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.