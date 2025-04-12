HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Esenyurt'ta vahşet! Tartıştığı sevgilisini bıçaklayıp annesini öldürdü!

Esenyurt’ta bir kişi, tartıştığı sevgilisini bıçakladıktan sonra kız arkadaşının annesini kafasına sert bir cinsimle vurarak öldürdü.

Esenyurt'ta vahşet! Tartıştığı sevgilisini bıçaklayıp annesini öldürdü!

Olay, saat 19.30’da Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki H.E. isimli şahıs, sevgilisi M.N.G. (17) ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. H.E., sevgilisini bıçakladı ardından sevgilisinin annesi Sevda G.'yi kafasına sert bir cisim ile vurarak ağır yaraladı.

AW430888_02

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bıçakla yaralanan M.N.G. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AW430888_01

Anne Sevda G. kafasına aldığı darbe ile olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Sevda G.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli H.E. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzaklaştırma kararı bittikten bir gün sonra kurşun yağmuruna tuttuUzaklaştırma kararı bittikten bir gün sonra kurşun yağmuruna tuttu
Hasan İmamoğlu'ndan 'kayyum' açıklamasıHasan İmamoğlu'ndan 'kayyum' açıklaması

Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Saldırı anının görüntüleri kameralara yansıdı...

Saldırı anının görüntüleri kameralara yansıdı...

Dünyaca ünlü zincir marketi savaş merkezi olacak!

Dünyaca ünlü zincir marketi savaş merkezi olacak!

Konya'da bir devlet hastanesinde hastalarla ilgili iğrenç ifadeler!

Konya'da bir devlet hastanesinde hastalarla ilgili iğrenç ifadeler!

Bakan Yerlikaya açıkladı: Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Bakan Yerlikaya açıkladı: Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Türkiye'ye küfreden askerlere hapis cezası!

Türkiye'ye küfreden askerlere hapis cezası!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.