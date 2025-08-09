Esenyurt’ta vincin çarptığı otomobil savrularak dede ve torunlarına çarptı

Olay dün saat 15.00 sıralarında Sultaniye Mahallesi Aşık Şenlik Caddesi’nde meydana geldi. Park halindeyken el freni çekilmediği öne sürülen vinç, kendi kendine hareket ederek yol kenarında duran otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, o sırada kaldırımda olan Rauf Gündoğdu'ya ve 3 torununa çarptı. Otomobilin altında kalan dede ve torunları, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekibi, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Rauf gündoğdu'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Gündoğdu'nun bacağının kırıldığı tespit edildi. Kazada Gündoğdu'nun torunları olan 3 küçük çocuğun ise yaralanmadığı öğrenildi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır