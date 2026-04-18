Esenyurt'ta zehirlenme şüphesiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Esenyurt'ta iddiaya göre, evde kendi imkanlarıyla ilaçlama yapan aileden 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası AFAD ve itfaiye ekipleri binada inceleme yaptı.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi 1891. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir aile evde dün kendi imkanlarıyla ilaçlama yaptı. Bu sabah saatlerinde rahatsızlanan evdeki 7 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KENDİ İMKANLARIYLA İLAÇLAMA YAPTILAR: 7 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri, zehirlenmenin yaşandığı dairede inceleme ve ölçümlerde bulundu. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ailenin tedavileri sürerken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim Tünelleri trafiğe açıldıKaradeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim Tünelleri trafiğe açıldı
Denizli’de zincirleme trafik kazası: 4 yaralıDenizli’de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

En Çok Aranan Haberler

