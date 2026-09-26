Esenyurt’ta haraç vermeyince oto galeriyi kundakladılar

İstanbul Esenyurt’ta kimliği belirsiz kişiler bir oto galerinin önündeki aracı kundakladı. Geçtiğimiz ay ise Avcılar’da aynı aileye ait bir oto galeri de kundaklanırken, şahısların haraç istediği öğrenildi. Araçların yandığı o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler oto galerinin önüne gelerek park halindeki aracı kundakladı. Olayın ardından şahıslar koşarak olay yerinden kaçarken, durumu gören mahalleli polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye kısa sürede aracı söndürürken, polis ekipleri kundacıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

10 MİLYON TL HARAÇ İSTENDİ İDDİASI

Kundaklanan oto galerinin sahiplerinin iddiasına göre geçtiğimiz aynı aileye ait Avcılar’da bulunan başka bir oto galeride kundakçıların hedefi oldu. Sabaha karşı gelen 2 şahıs araçları kundaklamış, o anları da videoya çekerek olay yerinden kaçmıştı. Aileden 10 milyon TL haraç istendiği öğrenilirken, aynı şahıslar bu seferde aileye ait Fatih Mahallesi’ndeki oto galerinin önünde bulunan aracı kundakladı. Yaşanan o anlar ise mahallelinin cep telefonu kamerasına yansıdı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır