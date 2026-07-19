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Esenyurt’ta otel yangını: Çok sayıda vatandaş mahsur kaldı

Esenyurt’ta bulunan bir otelden gece saatlerinde dumanlar yükseldi. Otelde konaklayan vatandaşlar içeride mahsur kalırken, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Esenyurt’ta otel yangını: Çok sayıda vatandaş mahsur kaldı

Yangın, saat 02.30 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi’nde bulunan otelde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple otelin eksi 2’nci katındaki çamaşırhanede yangın çıktı. Yangın, otel içerisinde yoğun duman oluşturdu. Duman nedeniyle otelde konaklayan vatandaşlar içeride mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından çatı katında ve diğer katlarda mahsur kalan vatandaşlar merdiven aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşa ayakta tedavi uygulandı. Yangın, soğutma çalışması yapılarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Esenyurt’ta otel yangını: Çok sayıda vatandaş mahsur kaldı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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