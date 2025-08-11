Esenyurt’ta polisin dur ihtarına uymayan şahıslar polise saldırdı

Esenyurt’ta polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü, kısa bir süre sonra yakalandı. Polise direnen şüpheli ve ailesi polise karşı gelip saldırdı. Polise yumruk atan şahıslar gözaltına alındı.

Olay dün gece Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri şüphelendikleri aracı durdurmaya çalıştı. "Dur ihtarına " uymayan araç içindekiler kaçmaya başladı. Araç bir sokakta durduruldu, araç içindekiler polis ekiplerine direndi. Polis ekipleri ise olay yerine takviye istedi.

POLİSE YUMRUK ATTI

Polis ekipleri, kendilerine direnip aracı aratmayan şahıslar arasında tartışma büyüdü. Aralarından bir kişi, polise yumruk attı. Yumruk sonrası ortalık karıştı. Polis ekipleri havaya ateş açıp, biber gazı sıkıp şahısları etkisiz hale getirdi. Şahıslar gözaltına alınırken, etrafta arama yapıldı. Yaşanan olay vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.