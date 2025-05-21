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Eşi ve çocukları yangında hayatını kaybetmişti! İtfaiye erinin kısa süre içinde nişanlandığı hemşire açığa alındı

Aydın Nazilli'de yaşanan yangın olayında bir anne ve iki evladının hayatını kaybetmesinin ardından itfaiye eri eşle ilgili ortaya çıkan detaylar kan dondurmuştu. Kısa süre içinde nişanlanması da dikkat çeken itfaiye eriyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan itfaiye erinin nişanlısı açığa alındı.

Eşi ve çocukları yangında hayatını kaybetmişti! İtfaiye erinin kısa süre içinde nişanlandığı hemşire açığa alındı
Ufuk Dağ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Fatma ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin'in (4) yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan itfaiyeci baba Turgay Gezgin’in olaydan sonra nişanlandığı, Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.T., açığa alındı. F.T., olayla ilgili gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.

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ANNE VE ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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BAYGINLIK GEÇİRDİĞİ GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEM OLDU

Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Gezgin ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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NİŞANLISI DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, 11 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yaptığı belirtilen Turgay Gezgin ve olaydan sonra nişanlığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.T. gözaltına alındı. Gezgin sevk edildiği adliyede tutuklanırken, nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AÇIĞA ALINDI

Öte yandan hemşire F.T., hakkındaki idari soruşturma nedeniyle açığa alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Hemşire Aydın İtfaiye
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