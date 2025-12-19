HABER

Eşine kızdı, evi yaktı mahalleli ayağa kalktı

Bursa’da bir kişi, eşiyle tartıştıktan sonra "evi yakarım" diye gözdağı verip yangın çıkardı. Yangın kontrolünün dışına çıkınca 112 ekiplerini arayıp yardım istedi. Yangın söndürüldü, karı-koca gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, F.Ö., eşi İ.Ö.’nün eve alkollü gelmesine sinirlenince ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası F.Ö., bir alt katta oturan ailesinin yanına gitti. Bu sırada evi yakarım diye sitem eden şüpheli koca, sigarayı yere attı. Fakat bir süre sonra alevler kontrolden çıkınca 112 ekiplerini arayıp yardım istediler. Mahalleliyi ayağa kaldıran yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. F.Ö., eşi İ.Ö.’den şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafları gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

Bursa
