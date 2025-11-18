Eşini maket bıçağı ile öldürmeye çalışan sanık hakim karşısında

Kayseri’de Mayıs ayında uzaklaştırma kararı olan eşi M.K.’nin yaşadığı eve balkondan girerek maket bıçağı ile yaralayan A.C., Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık A.C. ve boşandığı eşi M.K. katıldı. Olay günü evin balkonundan torunun telefonunu almak için eve girdiğini, evde kimsenin olmadığını belirten A.C., buzdolabından su böreği aldığını ve buzunun çözülmesi için bıraktığını sonra yatak odasına gittiğini belirti. Yatak odasında beklerken M.K.’nin odaya girdiğini, kendisine, ‘Uzaklaştırma kararı aldın, senin burada ne işin var’ dediğini bunun üzerine şuurunu kaybederek, iş için yanında taşıdığı maket bıçağını M.K.’ye salladığını söyledi.

Eşinin kendisine ve ağabeyine hakaret ve tehdit ettiği için uzaklaştırma kararı aldıklarını belirten M.K. de ağabeyinin evinden kendi evine döndükten sonra, yatak odasında bir karartı gördüğünü sonrasında A.C.’nin kafasını kollarının arasına alarak kendisini kestiğini söyledi. Alt katta bulunan gelinine sesini duyurmak için çabaladığını, A.C.’nin kendisini yeniden içeri doğru çekerek, kesmeye devam ettiğini, bıçağın düşmesini fırsat bilerek elinden kurtulduğunu ve gelinine sığındığını ifade etti. M.K., sanığın elinden kurtulmasa kendisini öldüreceğini belirterek, şikayetçi olduğunu belirtti.

