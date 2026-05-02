HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Eşini öldürdükten sonra kendini vurmuştu, tedavi gördüğü hastanede öldü

Nevşehir’de 21 Mart'ta tartıştığı eşini silahla öldüren ardından kendisini vurarak ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Eşini öldürdükten sonra kendini vurmuştu, tedavi gördüğü hastanede öldü

Olay, 21 Mart'ta 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Coşkun E. ile eşi Kısmet E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Eşini öldürdükten sonra kendini vurmuştu, tedavi gördüğü hastanede öldü 1

EŞİNİ ÖLDÜRÜP KENDİNİ VURMUŞTU

Tartışmanın büyümesi üzerine Coşkun E., yanında getirdiği silahla önce eşine 2 el ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurdu.

Eşini öldürdükten sonra kendini vurmuştu, tedavi gördüğü hastanede öldü 2

42 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kısmet E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Coşkun E. ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Tedavisi 42 gündür yoğun bakım ünitesinde süren Coşkun E. de bugün hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Nevşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.