HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

El freni çekilmeyen otomobil gölete düştü

Sivas'ta sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareket ederek gölete düştü. Suya gömülen otomobil, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

El freni çekilmeyen otomobil gölete düştü

Olay, saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Yıldız beldesine 1 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Göleti’nde yaşandı. Göletin kıyısına park edilen sürücüsü öğrenilemeyen 58 ADZ 078 plakalı otomobil, el freni çekilmeyince kendiliğinden hareket ederek gölete düştü.

El freni çekilmeyen otomobil gölete düştü 1

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU OTOMOBİL GÖLETE UÇTU

Otomobilin gölete düştüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İçerisinde kimse bulunmayan otomobili kurtarmak için AFAD ekipleri suya girerek halat bağladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından suya gömülen otomobil vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

El freni çekilmeyen otomobil gölete düştü 2

El freni çekilmeyen otomobil gölete düştü 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek: "Türkiye fikren ve fiziken güçlü bir konuma gelmiştir"Bakan Gürlek: "Türkiye fikren ve fiziken güçlü bir konuma gelmiştir"
Ömer Çelik'ten Amed Sportif Faaliyetler'e tebrik mesajıÖmer Çelik'ten Amed Sportif Faaliyetler'e tebrik mesajı

Anahtar Kelimeler:
Sivas Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.