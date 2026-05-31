HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Eşini öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Elazığ'da 4 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşini öldüren koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan Murat Ç., İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme karşısına çıkan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olay dün, Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'ta bulunan bir sitenin 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askeri personel olduğu öğrenilen Murat Ç., yurt dışı görevinden izne döndüğü memleketi Elazığ'da, geçimsizlik yaşadığı eşi Derya Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Eşini öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi 1

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç., 4 yaşındaki çocuğu evdeyken eşine tabancayla peş peşe ateş etti. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Eşini öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi 2

Eşini öldüren Murat Ç., polis ekipleri tarafından bina içerisinde gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Derya Ç.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
Eşini öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi 3

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Murat Ç., İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme karşısına çıkan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kolombiya'da halk sandık başındaKolombiya'da halk sandık başında
Muğla'da seyir halindeki tır alevlere teslim olduMuğla'da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Anahtar Kelimeler:
cinayet Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Yürek burkan kare! 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada 'kargaşa' detayı...

Yürek burkan kare! 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada 'kargaşa' detayı...

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.